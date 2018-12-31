إعلان حالة الطوارئ في ماجنيتاجورسك الروسية

الشارقة 24 – د ب أ:

أعلن المتحدث الصحافي باسم إدارة مقاطعة تشيليابينسك الروسية بجبال الأورال، دميتري فيديتشكين، الإثنين، حالة الطوارئ في مدينة ماجنيتاجورسك، حيث انهار مبنى سكني بعد انفجار للغاز أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن فيديتشكين القول: "تم إعلان حالة الطوارئ في ماجنيتاجورسك، ويرأس حاكم المقاطعة غرفة العمليات".

وكان انفجار وقع في مبنى سكني بمدينة ماجنيتاجورسك، في حوالي الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت موسكو، جراء انفجار غاز منزلي، ووفقا لآخر البيانات فإن عدد القتلى بلغ 3 أشخاص، في حين لايزال مصير 79 شخصاً غير معلوم.

وحسب بيانات إدارة الطوارئ بالإقليم، فقد وقع الانفجار بين الطابقين الثالث والعاشر، مما أدى إلى تضرر 48 شقة، وتم إجلاء السكان إلى أماكن إقامة مؤقتة في مدرستين من مدارس المدينة.

وكان المكتب الصحافي للرئاسة الروسية أعلن في وقت سابق، أن وزيرة الصحة الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، ووزير الطوارئ، يفجيني زينيتشيف، قد توجها إلى ماجنيتاجورسك بتوجيهات من الرئيس، فلاديمير بوتين، بحسب "سبوتنيك".