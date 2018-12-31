زعيم كوريا الشمالية يبعث برسالة لترامب بشأن المحادثات النووية

الشارقة 24 – رويترز:

ذكرت صحيفة تشوسون إلبو الكورية الجنوبية اليوم الإثنين، نقلاً عن مصدر دبلوماسي، أن الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون، بعث رسالة مصالحة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن المحادثات النووية.

وأضافت الصحيفة أن رسالة كيم إلى ترامب سُلمت يوم الجمعة عبر قناة لم يتم تحديدها وكانت تصالحية.

وكان مكتب رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، قد ذكر يوم الأحد، أن كيم بعث برسالة إلى نظيره الكوري الجنوبي طالباً عقد مزيد من لقاءات القمة بين الكوريتين العام المقبل بهدف إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.

وكان كيم قد تعهد بالعمل نحو نزع السلاح النووي خلال لقاء قمة مع ترامب في سنغافورة في يونيو الماضي.

ولكن كلا من الطرفين يواجه صعوبة في تحقيق تقدم في هذا الأمر، ولم يحدد أيضاً الجانبان بعد موعداً جديداً لاجتماع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو والمسؤول الكوري الشمالي الكبير كيم يونج تشول، بعد إلغائه بشكل مفاجئ في نوفمبر الماضي.