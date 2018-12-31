أعطال تقنية تطغى على انتخابات الكونغو الديموقراطية

الشارقة 24 – أ ف ب:

طغت الأعطال التقنية، على اليوم الانتخابي التاريخي، في جمهورية الكونغو الديموقراطية، يوم الأحد، لاختيار خلف للرئيس جوزف كابيلا، مع استمرار تجمع عدد كبير من المقترعين أمام مكاتب التصويت، أملاً بأحداث تغيير ما.

وأكد فيكتور باليبوا الموظف الحكومي البالغ 53 عاماً، وأحد أوائل الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في لوبومباشي، أنه يشعر بما يشبه التحرّر.

وبعد تأخيرها ثلاث مرات، ستؤدي هذه الانتخابات إلى اختيار رئيس جديد للبلاد، خلفاً لجوزيف كابيلا الموجود في السلطة منذ اغتيال والده عام 2001، وهذه المرة الأولى التي قد تشهد فيها الكونغو انتقالاً سلمياً للسلطة منذ استقلالها عام 1960.

ودعا البابا فرنسيس، يوم الأحد، كل الأطراف في الكونغو إلى تأمين سير الانتخابات بطريقة طبيعية وسلمية.

وأدلى الرئيس بصوته في كينشاسا، حيث حضر إلى جانب وزير داخليته السابق والمرشح المدعوم منه إيمانويل رامازاني شاداري.

وأعلن المرشح المعارض مارتن فايولو، أن هذا يوم كبير بالنسبة للكونغو، لأنه نهاية الديكتاتورية والاستبداد، ونهاية 18 عاماً من حكم جوزيف كابيلا.

وشهدت "آلة التصويت" التي تتعرض لانتقادات منذ أكثر من عام، لسقطات عدة خلال النهار.

وواجه رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة كورناي نانغا غضب الناخبين شخصياً، بسبب التأخيرات التي حصلت في مراكز الاقتراع، نتيجة الأعطال التقنية.

وقد حضر نانغا إلى مركز اقتراع موجود في معقل للمعارضة في العاصمة، حيث كانت عملية الاقتراع معطلة بسبب الأعطال التقنية، وواجه غضب الناخبين الذين طالبوا باستقالته وبرحيل الرئيس كابيلا.

وأكد أحد المقترعين، أنه لا توجد آلات للاقتراع، وتلك الموجودة معطّلة.

ولقي شرطي ومدني، حتفهما، في شجار بشأن مزاعم عن وقوع عمليات تزوير في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.