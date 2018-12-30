أفغانستان تؤجل انتخابات الرئاسة إلى 20 يوليو المقبل

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت مفوضية الانتخابات المستقلة في أفغانستان، يوم الأحد، تأجيل الانتخابات الرئاسية حتى 20 يوليو المقبل، أي لثلاثة أشهر عن الموعد المقرر لإجرائها سلفاً، حتى تتيح للسلطات مزيداً من الوقت اللازم لتنظيم الانتخابات، وذلك في وقت تصاعدت فيه تكهنات بشأن تأجيلها.

ويأتي هذا الإعلان، بعد انتقادات لاذعة للانتخابات البرلمانية، التي جرت في أكتوبر الماضي، وشهدت شن هجمات بقنابل زرعت على الطرق، وسوء أداء أجهزة التحقق من هوية الناخبين بالاستدلال البيولوجي، وعدم استكمال قوائم الناخبين، والتأخر كثيراً في إغلاق أبواب مراكز اقتراع لما بعد الموعد المحدد لإغلاقها.

كما كان للمحادثات بين المبعوث الأميركي الخاص زلماي خليل زاد، وممثلي حركة طالبان، بهدف بدء عملية سلام شاملة لإنهاء الحرب في أفغانستان، أثر على توقيت إجراء تلك الانتخابات.

وكان من المقرر في الأساس، إجراء الانتخابات في 20 إبريل المقبل، لكن عبد البديع صياد رئيس مفوضية الانتخابات المستقلة، أعلن أن مشكلات اضطرت المفوضية لتأجيل الانتخابات.

وأوضح صياد خلال مؤتمر صحافي في كابول، أن موعد إبريل سيكون صعباً للغاية، بسبب الشتاء القاسي، ومسائل متعلقة بنقل المواد الانتخابية، والأمن، والميزانية.

وأضاف أنه من أجل الإعداد للتصويت بصورة أفضل، تم اتخاذ قرار إجراء الانتخابات في يوليو المقبل.