بيرو تهدم ضريحاً مخصصاً لرفات متمردين

الشارقة 24 – رويترز:

هدمت السلطات في بيرو، ضريحاً في العاصمة ليما، يضم رفات عشرات من أعضاء حركة الطريق المضيء المتمردة، بعد نقل الرفات إلى مكان آخر.

والضريح الذي يطلق عليه منتقدو الجماعة الماوية، ضريح الإرهابيين، كان يحوي 51 تجويفاً لرفات أعضاء الحركة، الذين قتلوا عام 1986، في انتفاضة في سجن كان يضم المقاتلين المتمردين.

وتم نقل الرفات إلى الموقع في عام 2016، لكن ميجيل سالدانا رئيس بلدية منطقة كوماس التي أقيم بها الضريح، أعلن أنه شيد بشكل غير قانوني.

وأضاف نكن الاحترام لعائلات الأشخاص الذين وضعت رفاتهم في هذا المكان غير القانوني، لقد قمنا بالعملية خطوة بخطوة، وتم التحقق من إجراءاتنا من جانب مكتب المدعي العام لمنع الجرائم، وتم استخراج الرفات بعد اتباع كافة القواعد الصحية المعمول بها، وتم دفنها بكل احترام ووقار.

لكن على الرغم من دفن الرفات في مقبرة قريبة في نفس المنطقة، اعترضت عائلات المتمردين ونظموا احتجاجاً خارج الموقع.

وكانت حرب بين الحركة الماوية والدولة في بيرو، قد اندلعت عام 1980، وأسفرت عن مقتل 69 ألف شخص.

وتفككت الحركة إلى حد كبير في التسعينيات من القرن العشرين، بعد إلقاء القبض على زعمائها.