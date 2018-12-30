زعيم كوريا الشمالية يريد عقد المزيد من اللقاءات مع "مون"

الشارقة 24 – رويترز: ذكر مكتب رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، الأحد، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون عبر عن رغبته في عقد مزيد من لقاءات القمة مع الرئيس مون العام المقبل لتحقيق هدف إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وبعث كيم برسالة إلى مون، الأحد، احتفاء بالتحسن الكبير في العلاقات بين بلديهما، الذي أشرفا عليه هذا العام، وشمل عقد 3 اجتماعات بعد سنوات من المواجهة اتسمت بإجراء بيونجيانج سلسلة من التجارب النووية والصاروخية.

وأكد مكتب مون أن كيم عبر عن أسفه لعدم زيارة سول هذا العام مثلما اتفق عليه مع مون في قمتهما الثالثة ببيونجيانج في سبتمبر، وأنه أبدى "عزماً قوياً" على القيام بها في المستقبل في الوقت الذي يواصل فيه مراقبة الوضع.