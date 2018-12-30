الكونغو تنتخب رئيساً جديداً في انتخابات طال انتظارها

الشارقة 24 – رويترز:

يتوجه نحو39 مليون ناخب في الكونغو الديمقراطية، اليوم الأحد، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد وجمعية وطنية، فيما يؤمل أن يكون أول تغيير ديمقراطي للسلطة في البلاد منذ نحو 50 عاماً.

ويتنافس 21 مرشحاً في الانتخابات الرئاسية، لكن من المتوقع أن تتاح فرصة الفوز أمام ثلاثة مرشحين فقط هم إيمانويل رامزاني شادري، مرشح الحزب الحاكم المدعوم من الرئيس المنتهية مدة ولايته جوزيف كابيلا، بالإضافة إلى مرشحي المعارضة فيليكس تشيسيكيدي ومارتن فايولو.

وتم تأجيل الانتخابات، التي كان مقرر أن تجرى في 23 ديسمبر، لمدة أسبوع بعد اندلاع حريق، يعتقد أنه أضرم عمداً، أسفر عن تدمير ثمانية ألاف ماكينة تصويت في مستودع بالعاصمة كينشاسا.

بالإضافة إلى ذلك، أجلت اللجنة الانتخابية قبل أيام الانتخابات في ثلاث بلدات حتى مارس 2019 بسبب استمرار تفشي وباء الإيبولا والعنف.

ومن المقرّر أن تُعلن النتائج في 15 كانون الثاني يناير.