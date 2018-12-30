الناخبون في بنجلادش يدلون بأصواتهم في انتخابات عامة

الشارقة 24 – رويترز:





يدلى الناخبون في بنجلادش بأصواتهم اليوم الأحد، في انتخابات عامة تسعى فيها رئيسة الوزراء الشيخة حسينة للفوز بثالث فترة على التوالي، في مواجهة مع حزب بنجلاديش الوطني المُعارض، بزعامة رئيسة الوزراء السابقة السجينة خالدة ضياء.

ومن المتوقع على نطاق واسع فوز حزب رابطة عوامي الذي تتزعمه الشيخة حسينة في هذه الانتخابات.

وكان حزب بنجلادش الوطني الذي يعد حزب المعارضة الرئيسي في البلاد قد قاطع الانتخابات السابقة التي جرت في 2014، ويعرقله هذه المرة غياب زعيمته خالدة ضياء (74 عاماً) التي سُجنت في فبراير بسبب اتهامات بالفساد يقول حزبها إن دوافعها سياسية.

ويخوض حزب بنجلادش الوطني الانتخابات كجزء من تحالف للمعارضة تم تشكيله قبل ثلاثة أشهر.

وسيبدأ فرز الأصوات مساء اليوم الأحد، ومن المتوقع أن تعلن النتائج في صباح الإثنين.