وفاة الرئيس النيجيري الأسبق شيهو عثمان شاغاري

الشارقة 24 – أونا:

توفي الرئيس النيجيري الأسبق الحاج شيهو عثمان شاغاري، الذي قاد نيجيريا بين عامي 1979 و1983، عن عمر يناهز 93 عاماً.

وأعلن الرئيس الحالي لنيجيريا محمد بوخاري، في بيان، أن الرئيس التنفيذي الأول لنيجيريا الحاج شيهو شاغاري، فارق الحياة في مستشفى بالعاصمة أبوجا، لافتاً إلى أن النيجيريين، يكنون لشاغاري التقدير الكبير، حتى عندما لم يعد في السلطة.

وكان الحاج "شيهو شاغاري"، من مواليد 25 فبراير 1925، أول وآخر رئيس لنيجيريا في الجمهورية الثانية "من 1979 إلى 1983"، وذلك بعد تسلّم السلطة من حكومة الجنرال أولوسيغون أوباسانجو العسكرية، كما عمل سبع مرات في منصب وزاري وحكومي كوزير فدرالي،

ومفوض اتحادي من 1958 من 1975.