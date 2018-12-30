انخفاض أعداد المشاركين في احتجاجات السترات الصفراء بفرنسا

الشارقة 24 - د ب أ:

احتشد مئات من أصحاب السترات الصفراء، يوم السبت، ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسياساته، في عدة مدن فرنسية، في عطلة نهاية الأسبوع السابعة على التوالي.

وتجمع المتظاهرون، بشكل رئيس في باريس ومرسيليا وليون وتولوز وبوردو، في ظل انخفاض أعدادهم، من عشرات الآلاف، التي تم تسجيلها في وقت سابق من الشهر الجاري.

وخرج المتظاهرون، الذين يرتدون سترات صفراء إلى الشوارع، وقطعوا الطرق والتقاطعات في بعض أنحاء فرنسا، منذ منتصف نوفمبر الماضي.

وكانت الاحتجاجات، قد أدت إلى أعمال شغب واشتباكات في باريس، في وقت سابق من الشهر الجاري.

ووقعت اشتباكات مع الشرطة في باريس بالقرب من استوديوهات قناة "بي إف إم تي في"، وتظاهر هناك عدة مئات من أصحاب السترات الصفراء، احتجاجاً على أنباء كاذبة.

وظهر حوالي 100 شخص على الجسر الأوروبي المؤدي إلى ألمانيا، بحسب وسائل الإعلام المحلية في ستراسبورغ، كما خرج حوالي 900 شخص إلى الشوارع في مرسيليا.