روسيا تفرض حظراً على عشرات المنتجات الأوكرانية

الشارقة 24 – د ب أ:

أعلنت روسيا، يوم السبت، حظر عشرات المنتجات المستوردة من أوكرانيا، في عقوبات جديدة تستهدف كييف.

وأوضح بيان للحكومة الروسية، أنه سيتم حظر منتجات من بينها الشوكولاتة، والقمح، وزيت عباد الشمس، والخبز، والمربى، وحفاضات الأطفال.

ويسري على الفور، تنفيذ الحظر الذي أكد البيان، أن سببه الخطوات غير الودية التي قامت بها أوكرانيا.

وتستهدف العقوبات الاقتصادية الروسية 567 فرداً و75 شركة اوكرانية، ويشمل ذلك العدد 250 شخصاً، وشركة استهدفت بالعقوبات الثلاثاء.

ومنذ اندلاع الحرب الأوكرانية، اتخذت كييف سلسلة من الإجراءات ضد المصالح الروسية، من بينها حظر خدمات الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي الروسية.