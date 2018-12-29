المنفيون الكوبيون غيّروا وجه ميامي على مرّ السنين

الشارقة 24 – أ ف ب:

منذ ثورة فيديل كاسترو، قبل ستين عاماً، غير المنفيون الكوبيون بشكل جذري، وجه ميامي الأميركية، حيث باتت اللغة الإسبانية، تستخدم على قدم المساواة مع الإنجليزية.

تبعد ميامي عن هافانا 367 كيلومتراً فقط، وكانتا مرتبطتين معاً، بحركة اقتصادية وسياحية نشطة منذ مطالع القرن العشرين، لكن كلّ ذلك توقّف في العام 1959، حين انتصرت ثورة فيدل كاسترو.

غير أن قيام الحكم الشيوعي في الجزيرة، دفع الكثيرين لمغادرتها والاستقرار في ميامي في الستينيات، فتشكّلت جالية كوبية كبيرة في هذه المدينة الأميركية.

وكان المهاجرون الأوائل، يطمحون إلى قلب نظام الحكم الشيوعي، وتحرير بلدهم من نظام كاسترو، لكن الأمور انتهت بهم إلى إحباط كبير.

ويؤكد جوني لوبيس دي لا كروز البالغ اليوم 78 عاماً، كنا نخسر كلّ ما عملت عليه عائلاتنا لسنوات طويلة، لم يكن ممكناً أن نسكت عن ذلك.

وهو عضو في الكتيبة 2506 الكوبية المدعومة من الاستخبارات الأميركية، والتي شنّت عملية في العام 1961.

ويضيف نحن الذين تركنا كوبا، حينها أردنا أن نعود إليها حاملين معنا الديموقراطية والحرية.

وينظر أعضاء هذه المجموعة إلى الرئيس الأميركي السابق جون كينيدي، على أنه العدوّ الأول، وأنه خانهم بوقف دعم الاستخبارات لهم، لعدم كشف تدخل واشنطن في الشأن الكوبي.

ويروي لوبيز "قُبض علينا كلّنا تقريباً"، وقد تعرّض هو للتعذيب لدى السلطات الكوبية قبل أن يُنفى.

ويرى لوبيز وغيره من الكوبيين المعارضين الشرسين للنظام الشيوعي في هافانا، أن التقارب الأميركي الكوبي ما هو إلا إعلان استسلام.

ومع مرور السنين، كبُرت الجالية الكوبية في ميامي، وغيرّت وجهها إلى حدّ أن بعض الناس يتندّرون مؤكدين أنها المدينة الأجنبية الوحيدة التي يمكن للأميركيين أن يزوروها بدون جواز سفر.

وقد أظهر إحصاء في العام 2017 أن 67 % من سكانها من أصول أميركية لاتينية أكثر من نصفهم كوبيون.

وتظهر الوقائع أن الجماعة الكوبية في ميامي لها ثقل كبير، ومن ذلك مثلاً تجمّع عشرات الآلاف تكريماً للمغنية الراحلة سيليا كروز العام 2003 عند نصب الحرية المشيّد على شرف المنفيين الكوبيين.

ويوضح المؤرخ أنتوني مينغوت في كتابه "ميامي، تاريخ ثقافي" الصادر في العام 2015، أن الكوبيين حوّلوا ميامي إلى مدينة تعجّ بالفرح كما هي مدن الكاريبي.

وفي ظل هذا الاختلاط الثقافي، يولد أبناء المنفيين وأحفادهم ويكبرون، على غرار جيانكارلو سوبو البالغ من العمر 35 عاماً، وهو ابن أحد مقاتلي الكتيبة 2506.

وهو ولد في زمن يصفه بأنه كان ذروة حركة هجرة الكوبيين في الثمانينيات.

في ذلك الوقت، كان التأثير الكوبي على ثقافة البوب واضحاً، لكن هذا التأثير الكوبي الكبير لم يحل دون شعور جيانكارلو سوبو أن ثقافته أميركية أكثر مما هي كوبية، وذلك حين زار هافانا لأول مرة أثناء تحسّن العلاقات بين البلدين بين 2014 و2017.

ويشير هذا الخبير في سياسات التواصل، إلى أنه كلما اختلطت أكثر بالشباب الكوبيين كنت أدرك أننا مختلفون ثقافياً.

ومن الشواهد على هذا الاختلاف، أن زوجته التي ولدت وعاشت في كوبا، لا تستغرب حضور ضيف بشكل مفاجئ، أما هو فلم يتمكن من الاعتياد على ذلك.

ويتندّر الكوبيون من الجيلين الثاني والثالث على أنفسهم، إذ يقولون نحن أميركيون، لكننا نأكل الأرزّ بالفاصوليا، وهو طبق تقليدي في بلدهم الأم.