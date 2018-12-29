الصين تفرج عن كندية بعد خضوعها لـ "عقوبة إدارية"

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن متحدث باسم الحكومة الكندية، أن مواطنة كندية عادت إلى كندا قادمة من الصين، بعد الإفراج عنها عقب اعتقالها هناك في وقت سابق من الشهر الجاري.

ولم يحدد المتحدث الجمعة، موعد الإفراج عن هذه الكندية أو عودتها إلى كندا، وكانت محطة تلفزيونية، قد أعلنت في وقت سابق أن هذه المواطنة هي المعلمة الكندية سارة مكيفر.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية في وقت سابق من الشهر الجاري، أن مكيفر تخضع "لعقوبة إدارية" لعملها بشكل غير قانوني.

ومكيفر ثالث شخص كندي تعتقله الصين، عقب اعتقال منغ وان تشو المديرة المالية لشركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات في الأول من ديسمبر، في فانكوفر لكن مسؤولاً كندياً أكد أنه لا يوجد سبب لربط اعتقال هذه المرأة بما سبق من اعتقال شخصين.

ولم تذكر كريستيا فريلاند وزيرة الخارجية الكندية، اسم مكيفر لدى مطالبتها بإطلاق سراح شخصين آخرين، الأسبوع الماضي.

وأعلنت المحكمة العليا في إقليم لياونينغ بشمال شرق الصين، الأربعاء، أن رجلاً اسمه روبرت لويد شلينبرج سيحاكم بتهمة تهريب المخدرات في مدينة داليان السبت.

وذكر موقع إخباري حكومي في داليان، أن شلينبرج كندي الجنسية وأنها ستكون جلسة استئناف بعد حكم سابق، أدانه بتهريب "كمية هائلة من المخدرات" إلى الصين.