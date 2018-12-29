روسيا تنتهي من إنشاء سياج يفصل القرم عن أوكرانيا

الشارقة 24:

انتهت روسيا من بناء سياج في شبه جزيرة القرم التي ضمتها في عام 2014 على الحدود مع منطقة خيرسون الأوكرانية.

ويفصل السياج البالغ طوله 60 كيلومتراً شبه الجزيرة عن أوكرانيا.

وأكد ألكسندر جوكوف الضابط بجهاز أمن الحدود الروسي، أن السياج الجديد سيساعد في منع اختراق الحدود المحتمل.

وصرح المتحدث باسم جهاز أمن الحدود الأوكراني أندري دمشينكو، بأن موسكو أنشأت السياج لأغراض دعائية سعياً لإظهار تعزيز إجراءات الأمن.

وضمت موسكو القرم عام 2014 مما دفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على روسيا لتصل العلاقات بين الغرب والكرملين إلى أدنى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة.