الولايات المتحدة تدين بشدة الحادث الإرهابي في مصر

الشارقة 24 – واس:

أدانت الولايات المتحدة الأميركية الحادث الإرهابي الذي استهدف حافلة تقل عدداً من السائحين في الجيزة جنوب العاصمة المصرية القاهرة يوم الجمعة، مما أسفر عن وفاة ثلاثة سائحين يحملون الجنسية الفيتنامية ومرشد سياحي مصري وإصابة عدد آخر.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية إدانتها بشدة للهجوم مضيفة أنها ليس لديها علم بتعرض أي أميركي لإصابات.

وأكد المتحدث باسم الوزارة روبرت بالادينو في بيان، أن الولايات المتحدة تقف مع كل المصريين في القتال ضد الإرهاب وتدعم الحكومة المصرية في تقديم مرتكبي هذا الهجوم للعدالة".