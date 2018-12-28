انفجار محول كهرباء في نيويورك يضيء سماء المدينة

الشارقة 24 – رويترز:

وقع انفجار في محول بمحطة للكهرباء في حي كوينز بمدينة نيويورك، يوم الخميس، ما دفع مسؤولي الشرطة إلى تحذير الناس ومطالبتهم بتجنب المنطقة، بعد أن نشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، صوراً لضوء ساطع في الأفق.

وأكدت إدارة شرطة نيويورك، في تحذير على "تويتر" للسكان المحليين، يبدو أن الضوء الذي رأيتموه في أنحاء المدينة كان ناجماً عن انفجار محول في كوينز.

وأضاف البيان، أن الحريق تحت السيطرة، وأن الشرطة ستوافي السكان بتطورات الموقف مع توفر مزيد من المعلومات.

وأوضحت الدائرة رقم 114 في إدارة شرطة نيويورك، التي تقوم بدوريات حراسة في المنطقة، عبر موقع تويتر، أنه يتعين تجنب المنطقة المحيطة بمحطة الكهرباء.