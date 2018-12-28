الرئيس الأميركي يهدد بإغلاق الحدود مع المكسيك

الشارقة 24 – أ ف ب:

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، بإغلاق الحدود بين الولايات المتّحدة والمكسيك بالكامل، إذا تمسّك الديموقراطيون في الكونغرس، برفضهم تمويل جدار حدودي، وهو خلاف تسبّب بإغلاق جزئي للحكومة الفدرالية منذ 22 ديسمبر الجاري.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر، أنه سيضطر لإغلاق الحدود الجنوبية بالكامل، إذا لم يوافق الديموقراطيون المعطّلون على إعطاء المال لإنجاز الجدار، وكذلك تغيير قوانين الهجرة السخيفة التي تعاني منها أميركا.

وأوضح الرئيس الجمهوري في سلسلة تغريدات، أنّه إذا اضطر لإغلاق الحدود الجنوبية لبلاده، فهذا الإجراء سيكون مفيداً، بكل الأحوال، لأنّ الولايات المتّحدة تخسر أموالاً طائلة بتجارتها مع المكسيك، في ظلّ اتفاقية نافتا، أكثر من 75 مليار دولار سنوياً "من دون احتساب أموال المخدّرات التي قد تبلغ أضعاف هذا المبلغ".

وكان ترامب فرض على المكسيك وكندا، إعادة التفاوض على اتفاقيّة التجارة الحرة لأميركا الشمالية "نافتا"، التي طبّقت بين الدول الثلاث طوال 24 عاماً.

وكرّر ترامب تهديده بإغلاق الحدود في تغريدة أخرى، أضاف فيها، إمّا أن نبني الجدار أو نغلق الحدود الجنوبية.

وسبق أن هدّد الرئيس الأميركي في نوفمبر، بإغلاق الحدود مع المكسيك لمكافحة الهجرة غير القانونية.

وكتب ترامب على تويتر الجمعة، يبدو أنّ قافلة جديدة تتشكّل في هندوراس، والسلطات لا تقوم بأي شيء بهذا الصدد، وأضاف أنّ هندوراس وغواتيمالا والسلفادور لا تقوم بشيء من أجل الولايات المتحدة، لكنها تأخذ مالها، ملّوحاً بإلغاء كل المساعدات لهذه الدول الثلاث التي تستغلّ الولايات المتحدة منذ سنوات.