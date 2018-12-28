40 ألف نازح جراء موجات تسونامي بإندونيسيا

الشارقة 24 - د ب أ:

ارتفع عدد الأشخاص الذين نزحوا من منازلهم بعدما ضربت أمواج مد عاتية "تسونامي"، مناطق ساحلية بجزيرتي جاوا وسومطرة بإندونيسيا إلى أكثر من 40 ألف شخص.

وذكرت مصادر حكومية إندونيسية الجمعة، أن عدد النازحين ارتفع إلى 40386، حيث تمكن رجال الإنقاذ من الوصول إلى مناطق نائية كان يصعب بلوغها في السابق، وقاموا بإجلاء أشخاص منها.

وأكد المتحدث باسم المصادر، أنه جرى إجلاء المزيد من القرويين في سيبيسي، وهي جزيرة مأهولة قريبة من جزيرة آناك كراكاتو البركانية في مضيق سوندا، إلى البر الرئيسي في لامبونج سيلاتان.

وتراجعت حصيلة القتلى المُعلنة من 430 إلى 426، بعدما ظهر أنه جرى الإبلاغ عن هوية بعض الأشخاص مرتين لدى نقاط الطوارئ بمقاطعتي باندجلانج وسيرانج، وهما من المقاطعات الخمس التي تضررت جراء موجات تسونامي،التي ضربت إقليمي لامبونج وبانتين.