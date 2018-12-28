التصويت في انتخابات بنجلادش ينطلق الأحد بعد حملة عنيفة

الشارقة 24 – رويترز:





انتهت الجمعة، حملة انتخابية استمرت أسابيع في بنجلادش، وشابها العنف الذي استهدف في الغالب، عاملين ومسؤولين في تحالف معارض، وسط انتقادات من الولايات المتحدة ودول أخرى.

ويسعى حزب رابطة عوامي الذي تقوده رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، للفوز بثالث انتخابات على التوالي، في الاقتراع الذي سيجرى الأحد، وينافسها فيه حزب بنجلادش الوطني المعارض، الذي قاطع آخر انتخابات عامة أجريت في 2014.

ويعتمد حزب رابطة عوامي، على إنجازات اقتصادية حققها خلال العقد الماضي، لكن تحالفاً يقوده حزب بنجلادش الوطني الذي دخل كثير من قادته السجن، وعد الناخبين برفع القيود عن وسائل الإعلام، وزيادة الأجور وتجميد أسعار الوقود.

وتعثرت استعدادات حزب بنجلادش الوطني للانتخابات، بسبب سجن زعيمته رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء، في فبراير، بتهم فساد أكد الحزب أنها ملفقة.

وينفي قادة حزب رابطة عوامي، إساءة استعمال السلطة على أي نحو، ويؤكدون أنهم سيعودون إلى الحكم بأغلبية ساحقة من الأصوات.