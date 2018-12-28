إندونيسيا تغير مسارات جميع الرحلات الجوية حول بركان "كراكاتاو"

الشارقة 24 – رويترز:

رفعت السلطات الإندونيسية الخميس مستوى التحذير بسبب بركان أناك كراكاتاو، إلى ثاني أعلى مستوى، وأمرت جميع الرحلات الجوية بالابتعاد تماماً، وذلك بعد أيام من مقتل 430 شخصاً على الأقل في أمواج مد عاتية "تسونامي" سببها البركان.

وتسبب انهيار كتلة من الجزيرة البركانية مع ارتفاع المد السبت، في أمواج وصل ارتفاعها إلى خمسة أمتار، اجتاحت الساحل المطل على مضيق سوندا بين جزيرتي جاوة وسومطرة.

وحذرت السلطات من أن فوهة البركان ما زالت هشة، مما أثار مخاوف من انهيار آخر، وأمواج تسونامي جديدة، وحثت المواطنين على البقاء بعيداً عن الساحل.

وأظهرت صور نشرتها الهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث، انتشار طبقة رقيقة من الرماد البركاني على المباني والمركبات والزراعات، على امتداد الساحل الغربي لجزيرة جاوة منذ مساء الأربعاء.

وأعلنتهيئة الطيران المدني أن المطارات لن تتأثر، وتبعد العاصمة جاكرتا نحو 155 كيلومتراً إلى الشرق من البركان.

وشهدت إندونيسيا،هذا العام، سقوط أكبر عدد من القتلى في عام واحد، نتيجة الكوارث منذ ما يزيد على عشر سنوات.