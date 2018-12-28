300 مهاجر رفضتهم إيطاليا يصلون إسبانيا عبر منظمة غير حكومية

الشارقة 24 – أ ف ب:

وصل أكثر من 300 مهاجر أنقذتهم منظّمة غير حكومية إسبانية قبالة ليبيا قبل أسبوع، الجمعة إلى ميناء في جنوب إسبانيا، بعد رفض إيطاليا ومالطا استقبالهم.

ووصلت سفينة تقلّ هؤلاء تابعة لمنظمة "بروأكتيفا اوبن آرمز" إلى ميناء كرينافيس في مدينة سان روكي في خليج جبل طارق، بحسب ما أوضحت المنظمة، الجمعة على "تويتر".

وكتب مؤسس "بروأكتيفا أوبن آرمز" أوسكار كامبس على تويتر "أوبن آرمز بالفعل في خليج جبل طارق ومتوجهة نحو المرفأ الوحيد المتاح لها في البحر المتوسط، المهمة أنجزت".

ولدى وصولهم إلى اليابسة، استقبل الصليب الأحمر هؤلاء المهاجرين الـ 311 المتحدّرين خصوصاً من الصومال ونيجيريا ومالي، حيث قُدمت لهم ملابس وغذاء ومساعدة طبية.

ولاحقاً ستعمل الشرطة على تحديد هوياتهم قبل إرسالهم إلى مراكز استقبال.