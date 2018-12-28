هنت: موافقة برلمان بريطانيا على "الخروج" مرهونة بوضع "الحدود الايرلندية"

الشارقة 24- رويترز:

أعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، الجمعة، أن البرلمان قد يوافق على اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، إذا أوضح التكتل أن الوضع الخاص بالحدود الأيرلندية سيكون مؤقتاً.

وألغت ماي التصويت على اتفاق الخروج في وقت سابق من الشهر الجاري، بعدما أقرت بأنه لن يحظى بموافقة البرلمان، ومن المنتظر أن يناقش النواب الاتفاق مجدداً الشهر المقبل على أن يجري التصويت في منتصف يناير.

والبرلمان منقسم بشدة حيث عارض أنصار ومؤيدو الانفصال على حد سواء، اتفاق ماي الذي يسعى إلى الحفاظ على علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل في 29 مارس، وزادت الخلافات من احتمال الخروج دون اتفاق، مما أدى إلى تزايد الدعوات لإجراء استفتاء ثان على انسحاب بريطانيا من الاتحاد.

وأكد هنت إن النواب سيقرون اتفاق ماي، إذا أوضح الاتحاد أن الوضع الخاص بالحدود الأيرلندية سيكون مؤقتاً.