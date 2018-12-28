بوكو حرام تهاجم قاعدتين عسكريتين بنيجيريا

الشارقة 24 – واس:

شنت جماعة بوكو حرام الإرهابية هجومين على قاعدتين عسكريتين في شمال شرق نيجيريا يوم الخميس، في محاولة للسيطرة على بلدة استراتيجية مطلة على بحيرة تشاد، وفق مصادر عسكرية.

وشن عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في غرب إفريقيا، وهو أحد فصائل بوكو حرام، هجومين على قاعدة بحرية ومركز للقوات المتعددة الجنسية في بلدة باغا في معركة ضارية، وفقا ما أكدت المصادر.

وكثيراً ما استهدفت بوكو حرام مواقع عسكرية في المنطقة في الأشهر الماضية، واجتاح مسلحون كانوا في العديد من الآليات بلدة باغا واشتبكوا مع الجنود في معركة عنيفة بالقاعدة المشتركة التي تنتشر فيها وحدات من نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون.

وتسبب القتال مع جماعة بوكو حرام الإرهابية المستمر منذ تسع سنوات في مقتل 27 ألف شخص ونزوح مليونين آخرين وخلف أزمة إنسانية في المنطقة، وامتدت المعارك إلى تشاد والنيجر والكاميرون على الحدود الشمالية لنيجيريا.