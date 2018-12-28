معارضون في الكونغو يدعون لإضراب عام

الشارقة 24 – رويترز:

دعا تحالف المعارضة في جمهورية الكونغو الديموقراطية، يوم الخميس، إلى إضراب عام على مستوى البلاد، يوم الجمعة، احتجاجاً على إلغاء التصويت في ثلاث مدن، خلال الانتخابات الرئاسية المقررة، الأسبوع المقبل.

وحث بيير لومبي مدير حملة تحالف "لاموكا"، وهو تحالف المعارضة الداعم للمرشح الرئاسي مارتن فيولو، في مؤتمر صحافي، مفوضية الانتخابات على التراجع عن قرارها بإلغاء التصويت في المدن الثلاث، وهي من معاقل المعارضة للرئيس المنتهية ولايته جوزيف كابيلا.

وستجري الانتخابات الرئاسية، يوم الأحد المقبل.

وتؤكد السلطات، أن مدينتي بيني وبوتيمبو والمناطق الريفية المحيطة بهما، تتعامل مع تفش لمرض الإيبولا منذ أغسطس الماضي، والذي يعتقد أنه أسفر حتى الآن عن وفاة أكثر من 350 شخصاً.

لكن السلطات الصحية، أوضحت مراراً في السابق، أن الوباء لن يمنع إجراء التصويت، بينما يوضح السكان المحليون، أن المرض يستخدم كذريعة لحرمانهم من حق التصويت.

وألغت المفوضية التصويت أيضاً، في مدينة يومبي في غرب البلاد، بسبب العنف العرقي الذي وقع هناك الأسبوع الماضي، وأسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص.

واندلعت احتجاجات على قرار المفوضية بإلغاء التصويت في هذه المدن، وأطلقت قوات الأمن في شرق البلاد، الذخيرة الحية والقنابل المسيلة للدموع، لتفريق المتظاهرين الذين أحرقوا إطارات، وهاجموا مراكز لعلاج الإيبولا.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات لاختيار خليفة لكابيلا في عام 2016، لكنها تأجلت عدة مرات.

ويتولى كابيلا السلطة منذ اغتيال أبيه لوران كابيلا عام 2001.