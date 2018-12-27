السويد تتهم 6 بارتكاب جرائم إرهابية

الشارقة 24 – د ب أ:

أعلنت سلطة الادعاء السويدية، أنه تم يوم الخميس، اتهام ستة رجال بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب، من بينها تحويل أموال إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

ووجهت اتهامات لثلاثة من الرجال أيضاً، بحيازة مواد كيمياوية ومعدات أخرى، بما في ذلك حربتان وسماعات لاسلكية، بقصد قتل أشخاص آخرين وإيذائهم، بحسب لائحة الاتهام.

ومن بين الرجال الستة، خمسة من أوزبكستان، والآخر من قرغيزستان، لكنه يتحدث اللغة الأوزبكية.

ونفى الستة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 24 و46 عاماً، الاتهامات المنسوبة إليهم، وتم احتجاز خمسة منهم قبل المحاكمة.

وشملت الأدلة محادثات الدردشة والمعلومات، التي تم الحصول عليها من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة التي تمت مصادرتها، في عمليات مداهمة مختلفة.

ووقعت الجرائم المشتبه بها في منطقة ستوكهولم الكبرى، وسترومسوند شمالي السويد.

وأوضح يوهان أولسون رئيس العمليات في جهاز الأمن السويدي "سابو"، إن الجهاز حلل المعلومات التي ساعدته على تعقب المشتبه بهم، وتفادي المؤامرة.

وتم القبض على ثلاثة من الرجال في نهاية إبريل الماضي، وعلى اثنين في وقت لاحق من العام.

وظل مستوى التحذير الوطني من خطر الإرهاب كما هو في المستوى الثالث على مقياس من خمسة مستويات.

ومن المقرر، بدء المحاكمة في السابع من يناير المقبل، في محكمة خارج ستوكهولم.

كما طلب ممثل الادعاء بير ليندكفيست، طرد الرجال الستة، إذا ما تمت إدانتهم، من السويد.