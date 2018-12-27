مفوضية انتخابات مدغشقر تُعلن فوز رئيس أسبق بالرئاسة

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت مفوضيّة الانتخابات في مدغشقر، يوم الخميس، انتخاب الرئيس الأسبق أندري راجولينا رئيساً للبلاد، بعد فوزه بالدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي جرت الأسبوع الفائت، وهزم فيها الرئيس الأسبق مارك رافالومانانا.

وبحسب النتائج التي نشرتها المفوضية، فإنّ راجولينا "44 عاماً"، فاز بـ55.66 % من الأصوات، مقابل 44.34 % حصل عليها رافالومانانا "69 عاماً".

ولدى المحكمة الدستورية العليا، تسعة أيام اعتباراً من الخميس، لاتخاذ قرار بشأن تأكيد تلك النتائج الأولية. ك

ويبلغ عدد سكان مدغشقر، وهي جزيرة تقع في المحيط الهندي، نحو 25 مليون نسمة، وهي من بين أفقر الدول في القارة الإفريقية، إذ يعيش نحو 80 % من السكان على أقل من دولارين في اليوم.