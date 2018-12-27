ترامب وقرينته في زيارة مفاجئة للقوات الأميركية بالعراق

الشارقة 24 – وكالات:

ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطاباً، أمام قوات بلاده في العراق، يوم الأربعاء، في أول زيارة له لقوات أميركية منتشرة خارج البلاد، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بعد أسبوع من إقالة وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس، على خلفية خلاف حول الاستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط.

وأكد ترامب، الذي وصل إلى العراق، ترافقه قرينته ميلانيا، في زيارة مفاجئة، للصحافيين في قاعدة "عين الأسد" العسكرية، غربي بغداد، أن واشنطن ليس لديها النية في سحب القوات الأميركية من العراق، وأن الولايات المتحدة ربما تتخذ من العراق قاعدة لعملياتها ضد أعدائها في المنطقة، وبينهم تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضح ترامب، في كلمته أمام جنود بلاده في العراق، "إذا ما رأينا ما لا يروق لنا من التنظيم، نستطيع أن نضربه بسرعة وقوة، بحيث لا يعلمون ماذا يجري"، وأكد أن التنظيم قد هُزِم شر هزيمة.

ومن المتوقع أن يبقى ترامب وقرينته في العراق، لعدة ساعات قليلة.

ولم يسمح البيت الأبيض للصحافيين المرافقين للرئيس بالإعلان عن الزيارة، إلا بعد مرور أكثر من ساعتين على وصوله إلى بغداد بالفعل، وذلك لأسباب أمنية.

ودافع ترامب، عن قراره سحب القوات الأميركية من سوريا، وأوضح أن الكثير من الأشخاص سيقتنعون بطريقة تفكيري، وذكر أنه سبق وقال لمستشاريه دعونا نخرج من سوريا، لكن تم إقناعه بالبقاء، قبل أن يقرر أن يعيد الجنود، وعددهم 2000 إلى وطنهم.

وأوضح ترامب، أنه ليس في عجلة من أمره لاختيار وزير جديد للدفاع، وأكد أن باتريك شاناهان، نائب الوزير الذي كلفه يوم الأحد الماضي بالقيام بأعمال الوزير، قد يبقى في المنصب لفترة طويلة.

وأعلن الرئيس الأميركي، أنه مستعد للانتظار للحصول على خمسة مليارات دولار، من دافعي الضرائب لتمويل الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، مهما كلف ذلك من وقت، وأشار إلى أنه مستعد لإغلاق حكومي طويل.

وأمضى ترامب وميلانيا ثلاث ساعات في القاعدة، وتحدثوا مع الجنود.