معارضة الكونغو تنتقد ماكينات التصويت المتصلة بالإنترنت

الشارقة 24 – رويترز:

طالبت المعارضة في جمهورية الكونغو الديموقراطية، مفوضية الانتخابات، بتعطيل عمل شرائح الاتصال الموجودة في ماكينات التصويت، لمنع نقل النتائج أثناء الانتخابات الرئاسية المقررة، الأسبوع المقبل.

ودعا سبعة مرشحين للمعارضة، بينهم المرشح البارز مارتن فيولو، شركات تشغيل الهواتف المحمولة، إلى تعطيل عمل شرائح الاتصال، التي اعترفت مفوضية الانتخابات في وقت سابق، بوضعها في ماكينات التصويت.

وأبدت المعارضة غضبها الشديد، لأن شرائح الاتصال الفعالة، قد تسمح لمفوضية الانتخابات بإحصاء الأصوات إلكترونياً، وذلك رغم التأكيدات المتكررة، بأن النتائج ستستند على الفرز اليدوي للمطبوعات الورقية من ماكينات التصويت.