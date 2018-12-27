الهند تعتقل أفراد خلية خططت لتنفيذ اعتداءات

الشارقة 24 – أ ف ب:

أعلنت الوكالة الهندية لمكافحة الإرهاب، يوم الأربعاء، أنها اعتقلت خلية مسلحة مستلهمة من تنظيم "داعش" الإرهابي، كانت تخطط لتنفيذ تفجيرات، واستهداف شخصيات سياسية.

وذكرت وكالة التحقيقات الوطنية، أنّ عشرة أعضاء في خلية مسلحة مغمورة، اعتقلوا في مداهمات عدة، وأنّ ستة مشتبه بهم آخرين يجري استجوابهم، بشأن علاقتهم المزعومة مع التنظيم.

وأكد المتحدث باسم الوكالة ألوك ميتال، أنّ السلطات صادرت أسلحة وذخائر، خلال دهم أكثر من 17 موقعاً، بعضها في العاصمة نيودلهي، حيث كانت الخلية تستعد لضرب أهداف قبل احتفال البلاد بيوم الجمهورية في 26 يناير المقبل.

وأوضح ميتال في مؤتمر صحافي بنيودلهي، أن الخلية كانت في مرحلة متقدمة، من تنفيذ سلسلة من التفجيرات، وأضاف أرادوا أن يفجروا قنابل يتم التحكم فيها عن بعد، وأن ينفذوا هجمات انتحارية.

وكشف أن التنظيم حاول صنع سترات ناسفة، وتطوير قاذفة صواريخ محلية الصنع، مشيراً إلى أنّ العقل المدبر المجهول للخلية، كان يقيم خارج الهند.