نتنياهو يتهرب من اتهامات بالرشوة والاحتيال بحل الكنيست

الشارقة 24 - د ب أ:

صوت كنيست الاحتلال الإسرائيلي "البرلمان"، في القراءة الثالثة والأخيرة، يوم الأربعاء، على مشروع القانون الذي يقضي بحله، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، في التاسع من شهر إبريل المقبل.

وأيد مشروع القانون 104 نائباً دون معارض، وسوف يتم إحالة مشروع القانون إلى اللجنة البرلمانية الخاصة، لإعداده للقراءتين الثانية والثالثة، حيث من المتوقع أن يتم التصويت عليه بالقراءتين الأربعاء.

وكان قادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم، قد أعلنوا قبل يومين إجراء انتخابات مبكرة في التاسع من إبريل المقبل، وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في نوفمبر المقبل.

وعانى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على مدار الشهر الماضي، في قيادة حكومة ضيقة، بـ61 مقعداً في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً، وذلك بعد استقالة وزير الحرب السابق أفيغدور ليبرمان، احتجاجاً على وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، والانتقال بحزبه إلى المعارضة.

غير أن القشة التي قصمت ظهر البعير، كانت مشروع قانون يتعلق بالتجنيد، أكد ليبرمان ويائير لابيد زعيم حزب "هناك مستقبل" أنهما لن يدعماه.

وأكد عدد من المراقبين، أن السبب الحقيقي الذي حمل نتنياهو، على إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن، هو قرار الادعاء العام الذي يلوح في الأفق، بتوجيه لائحة اتهام له، وقد تتضمن اللائحة اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وأظهر استطلاع للرأي، نشرته صحيفة "معاريف" الصهيونية أن نتنياهو، الذي يشغل منصبه منذ عام 2009، ربما يحقق فوزاً مريحاً، بزعامة حزبه "ليكود" اليميني في الانتخابات.