أوكرانيا توقف العمل بالأحكام العرفية

الشارقة 24 - د ب أ:

غرد الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو، عبر موقع "تويتر"، أن بلاده قررت عدم تمديد الأحكام العرفية التي تم الإعلان عنها، عقب زيادة حدة التوتر مع روسيا، والتي امتدت 30 يوماً، وانتهت يوم الأربعاء.

وبرر بوروشنكو القرار، بالإشارة إلى الوضع الأمني الحالي في أوكرانيا، وأضاف أود التأكيد على أن الأحكام العرفية لم يكن لها أي تأثير على الحياة اليومية للسكان المدنيين، وتابع أنه لم يتم حرمان أي شخص من حقوقه أو تقييد حرياته.

وكانت أوكرانيا، قد أعلنت الأحكام العرفية الشهر الماضي، بعدما تحفظت القوات الروسية على سفن أوكرانية قرب شبه جزيرة القرم المتنازع عليها.

وذكرت كييف أن القرار سمح لأوكرانيا بالدفاع عن نفسها بشكل أفضل أمام الهجمات الروسية، رغم اتهام معارضين لبوروشينكو بمحاولة تحسين وضعه السياسي، في إطار حملته الانتخابية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 31 مارس 2019.

وكان خفر السواحل في روسيا، قد رفض عبور ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية في مضيق كيرتش قبالة شبه جزيرة القرم الشهر الماضي، وأطلق النار عليها قبل أن يحتجزها، وعلى متنها 24 بحاراً.

وأثار الحادث استنكار القوى الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.