الكوريتان تقيمان مراسم بدء مشروع للنقل البري

الشارقة 24 – رويترز:

عقدت الكوريتان يوم الأربعاء، مراسم لإقامة مشروع يربط خطوط السكك الحديدية والطرق بينهما، وإن كان البدء في التنفيذ مستحيلاً في ظل العقوبات المفروضة على البرامج النووية والصاروخية في كوريا الشمالية.

ونقل قطار خاص مسؤولين وسياسيين كوريين جنوبيين وأفراد أسر شردتها الحرب لحضور المراسم.

وذكرت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، أن وفداً من كوريا الشمالية ومسؤولين من الأمم المتحدة والصين وروسيا ومنغوليا انضموا إليهم.

وسيقوم الجانبان بإجراء أبحاث مشتركة وسيشرعان في أعمال التصميم على مدى عام أو اثنين.