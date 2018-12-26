منظمة التعاون الإسلامي: هجوم كابول عمل شنيع

الشارقة 24 – وام:

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، الهجوم الإرهابي الدموي، الذي استهدف مبنى حكومياً، في كابول بأفغانستان، نفذه انتحاريون ومتطرفون، يوم الإثنين.

ووصف الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام للمنظمة الهجوم، بأنه عمل شائن وشنيع، معرباً عن تضامن المنظمة مع حكومة جمهورية أفغانستان وشعبها، في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية، وتقدم بتعازيه لأسر ضحايا هذه المأساة، متمنياً للجرحى عاجل الشفاء.

وأكدت المنظمة مجدداً، الموقف المبدئي للمنظمة، الذي يدين بقوة جميع أعمال الإرهاب والتطرف العنيف، بجميع أشكاله ومظاهره، كما يرفض رفضاً قاطعاً أي مبررات للإرهاب.