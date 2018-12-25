وزير الطاقة الروسي يتوقع استقرار أسعار النفط في النصف الأول

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الثلاثاء أن أسعار النفط، التي تراجعت أكثر من الثلث في ربع السنة الحالية، ستكون أكثر استقراراً في النصف الأول من 2019.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، وعدد من كبار المنتجين خارجها بقيادة روسيا، اتفقوا في وقت سابق هذا الشهر على خفض إجمالي إنتاجهم من الخام بواقع 1.2 مليون برميل يومياً بدءاً من يناير، للحد من هبوط أسعار النفط.

وأكد نوفاك أنه خلال النصف الأول، وبفضل الجهود المشتركة التي أكدتها أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة في ديسمبر الجاري، سيكون الوضع أكثر استقراراً وأكثر توازناً.

وأشار نوفاك إلى أنه لا توجد أي مقترحات لعقد اجتماع استثنائي مع أوبك، وعزا انخفاض أسعار النفط إلى عوامل الاقتصاد الكلي.