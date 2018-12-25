محكمة بطوكيو تفرج بكفالة عن مسؤول سابق بشركة نيسان

الشارقة 24 – رويترز:

أفرجت محكمة في طوكيو الثلاثاء، عن جريج كيلي المدير التمثيلي السابق بشركة نيسان بكفالة، الأمر الذي زاد احتمالات أنه قد يصبح طليقاً قبل نهاية اليوم.

وأعلنت المحكمة في بيان أن كفالة كيلي 70 مليون ين، أو ما يعادل نحو 636 ألف دولار، ودفعها نقداً.

وكيلي محتجز منذ إلقاء القبض عليه في 19 نوفمبر للاشتباه في مساعدته رئيس نيسان المقال كارلوس غصن، في تقليل دخله في إقرارات مالية لعدة سنوات، ولم يتمكن كيلي أو غصن من الدفاع عن نفسيهما علناً والإفراج عن كيلي بكفالة قد يمنحه فرصة للقيام بذلك.

وإذا تم الإفراج عنه فسيمنع من مغادرة اليابان أو الحديث مع الناس عن القضية، غير أنه قد تكون هناك استثناءات فيما يتعلق بالسفر للخارج، ولكن على أساس دراسة كل حالة على حدة، وطعن الادعاء على قرار المحكمة.

ومددت المحكمة ذاتها احتجاز غصن عشرة أيام للاشتباه بأنه حول معاملات تجارية شخصية إلى نيسان في 2008 ليجعلها مسؤولة عن خسائر بقيمة 1.85 مليار ين أو "16.6 مليون دولار".