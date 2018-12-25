محكمة تركية تقرر إطلاق سراح طالب نمساوي

الشارقة 24 – أ ف ب:

قررت محكمة تركية، الإفراج عن طالب وصحافي نمساوي، مسجون منذ أكثر من ثلاثة أشهر لاتهامه بالانتماء لتنظيم إرهابي، على ما أفاد محاميه الإثنين.

وكان ماكس تسيرنغاست "29 عاماً"، طالب الماجستير في جامعة الشرق الأوسط التقنية، قد أوقف في 11 سبتمبر في أنقرة، وهو يعمل في تركيا منذ ثلاثة أعوام ويتعاون مع عدد كبير من المطبوعات الدولية، منها "ريفولت ماغازين" التي يصدرها اليسار المتطرف باللغة الألمانية.

وهو متهم بأنه على صلات بالحزب الشيوعي التركي، الذي تصنفه أنقرة "تنظيماً ارهابياً".

وأكد المحامي تامر دوغان أن موكله سيطلق سراحه خلال الساعات القليلة المقبلة، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.

ورحبت وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل بقرار المحكمة التركية.