43 قتيلاً بهجوم على مبنى حكومي في العاصمة الأفغانية

الشارقة 24 – رويترز:

أكد مسؤولون حكوميون، أن السلطات الأفغانية انتشلت الثلاثاء 43 جثة من مجمع حكومي في العاصمة كابول، استهدفه انتحاري ومسلحون بالبنادق الإثنين.

وبدأ الهجوم عندما فجر الانتحاري سيارته الملغومة، أمام المبنى الذي يضم إدارة للضمان الاجتماعي، في حي بشرق كابول.

وتوغل بعض المهاجمين في مبنى وزارة شؤون الشهداء والمعاقين، واحتجزوا بعض العاملين كرهائن، بينما خاض آخرون معركة مسلحة استمرت فترة طويلة مع قوات الأمن.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، وحيد مجروح، أن سيارات الإسعاف نقلت حتى الآن 43 جثة، وعشرة مصابين من موقع الهجوم، وقُتل شرطي وثلاثة مسلحين خلال المعركة، التي استمرت سبع ساعات داخل المجمع.

وأجلت القوات الأفغانية أكثر من 350 مدنياً من المبنى قبل إنهاء العملية مساء الإثنين، ولم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها عن الهجوم، الذي يشبه هجمات سابقة نفذها مقاتلو حركة طالبان على مكاتب حكومية ومبان تابعة لجهات أجنبية وقواعد عسكرية.

وألقى عبد الله عبد الله، الرئيس التنفيذي للحكومة، مسؤولية الهجوم على حركة طالبان.

وأعلن في تغريدة، أن على عصابة طالبان الإجرامية، أن تدرك أنها مع كل هجوم تنفذه على الشعب يزداد التصميم على القضاء عليها، لأن أفعالها مخزية وتتنافى مع فكرة السلام.

لكن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، أكد في بيان أن الحركة لم تنفذ هجوم الإثنين.

ويأتي الهجوم الأحدث بعد أيام فحسب من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأنه يفكر في سحب ما لا يقل عن خمسة آلاف من 14 ألف جندي أميركي ينتشرون حالياً في أفغانستان.