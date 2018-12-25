مقتل حاكمة ولاية مكسيكية وزوجها في حادث تحطم مروحية

الشارقة 24 – د ب أ:

ذكر مسؤولون أن مارثا اريكا الونسو، حاكمة ولاية بويبلا المكسيكية وزوجها السيناتور الاتحادي رفائيل مورينو فالي، لقيا حتفهما، الإثنين، في حادث تحطم مروحية.

وأفادت صحيفة "ميلينيو" بأن مارثا وزوجها لقيا حتفهما في الحادث الذي وقع في منطقة بويبلا في كورونانجو.

وقدم الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور تعازيه عبر حسابه على تويتر، قائلاً إنه "سيتم إجراء تحقيق في الحادث".

ولم يتسن على الفور معرفة سبب التحطم أو ما إذا كان هناك أشخاص آخرون على متن الطائرة.

وكانت ألونسو قد تسلمت منصبها في وقت سابق من الشهر الجاري، وكان زوجها قد تولى نفس الدور حتى يناير 2017.