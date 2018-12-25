مسلحون يقتلون 28 في هجوم على مبنى حكومي بأفغانستان

الشارقة 24 – رويترز:

أكدت السلطات الأفغانية، أن مسلحين داهموا مبنى حكومياً في العاصمة كابول، قتلوا 28 شخصاً على الأقل، معظمهم موظفون حكوميون، وأصابوا أكثر من 20 آخرين خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة استمر لسبع ساعات قبل أن يتوقف مساء يوم الإثنين.

وصرح نجيب دانش المتحدث باسم وزارة الداخلية، بأن من بين القتلى شرطياً واحداً وثلاثة من المهاجمين الذين قتلوا برصاص قوات الأمن الأفغانية.

وبدأ الهجوم بعد ظهر يوم الإثنين عندما فجر انتحاري نفسه داخل سيارة أمام وزارة الأشغال العامة ثم اقتحم مسلحون مبنى هيئة عامة معنية بشؤون المعاقين وعائلات الشهداء حيث احتجزوا رهائن من المدنيين أثناء تبادلهم لإطلاق النار مع الجنود الأفغان.

وأكد مسؤول أمني كبير، أن قوات الأمن الأفغانية نفذت عملية انتقلت خلالها من طابق لآخر داخل ذلك المبنى لإنقاذ أكثر من 350 شخصاً كانوا بداخله وإنها لجأت لضبط النفس أثناء تنفيذ عملياتها ضد المهاجمين بسبب عدد الموظفين الكبير داخل المبنى.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.