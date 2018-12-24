الصين تتهم بريطانيا والاتحاد الأوروبي بالنفاق

الشارقة 24 – رويترز:

اتهمت الصين يوم الاثنين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بالنفاق بسبب تعبيرهما عن القلق من اعتقال بكين لكنديين، وأكدت أن لندن وبروكسل لديهما معايير مزدوجة لعدم ذكرهما المديرة التنفيذية الصينية البارزة التي اعتقلت في كندا.

وأفادت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم الخارجية الصينية، بأن من الغريب أن تعبر بريطانيا والاتحاد الأوروبي عن دعمها لكندا في هذا الشأن، متسائلة ما شأن الطرفين بهذا الأمر، وأكدت أن بروكسل ولندن لم تتخذا موقفاً مماثلاً عندما اعتقلت كندا مديرة تنفيذية كبيرة بشركة صينية في وقت سابق من هذا الشهر.

وكانت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند قد صرحت أن كندا ستواصل شن حملة رفيعة المستوى في الأيام المقبلة لحشد التأييد من حلفاء لها للضغط على الصين لإطلاق سراح المعتقلين الكنديين اللذين تقول الصين إنها تشتبه في أنهما يعرضان أمن الدولة للخطر.

واعتقلت السلطات الصينية الكنديين وهما دبلوماسي سابق ورجل أعمال بعد أن اعتقلت الشرطة الكندية المديرة المالية لشركة هواوي الصينية للتكنولوجيا منغ وان تشو بناء على مذكرة تسليم أميركية، وأبدت بريطانيا والاتحاد الأوروبي دعمهما لكندا.