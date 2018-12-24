الحكم بسجن نواز شريف سبع سنوات بتهمة الكسب غير المشروع

الشارقة 24 – رويترز:

قضت محكمة باكستانية لمكافحة الفساد الإثنين، بسجن رئيس الوزراء السابق نواز شريف، سبع سنوات بتهم الكسب غير المشروع، التي يؤكد أن دوافعها سياسية.

وأعلنت المحكمة في حيثيات حكمها، أن شريف الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات، لم يتمكن من إثبات مصدر الدخل، الذي مكنه من امتلاك مصنع للصلب في الخارج.

وحكم على شريف في يوليو بالسجن عشر سنوات، من المحكمة ذاتها، بتهم مرتبطة بشراء شقق فاخرة في لندن، وذلك بعد أن عزلته المحكمة العليا من السلطة.

وأفرج عنه من السجن في سبتمبر، بانتظار نظر الطعن على الحكم.

وأكد أنصار لشريف، أنه سيطعن على الحكم الصادر يوم الاثنين.

وعزلت المحكمة العليا شريف من منصبه ونزعت عنه أهلية تولي المنصب في يوليو 2017، وصدر بحقه حكم غيابي بالسجن هذا العام ثم اعتقل في 13 يوليو، لدى عودته من لندن.

وأصدرت المحكمة بذلك حكمها بشأن تهمتين متعلقتين بأصول مملوكة لشريف وهما مصنع الصلب، الذي أنشأه والده في 2001، وشركة "فلاجشيب إنفستمنتس" التي أسسها ابنه حسن نواز، وعقارات فاخرة في بريطانيا.

وخلصت المحكمة إلى إدانة شريف بالتهمة الأولى، لعدم توفر تفاصيل عن تمكن أسرته من السيطرة على مصنع الصلب، فيما برأته من التهمة الثانية.

ونفى شريف الاتهامات الموجهة له، وأكد أنها بدوافع سياسية.