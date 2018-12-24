محكمة في ميانمار تنظر في طعن على الحكم بسجن صحفيين 7 سنوات

الشارقة 24 – وام:

أقامت محكمة في ميانمار الإثنين، جلسة للاستماع إلى الدفوع المقدمة في طعن على حكم صادر بحق صحفيين من رويترز بالسجن سبع سنوات بتهمة خرق قانون أسرار الدولة.

وأدين وا لون وكياو سوي أو في سبتمبر، بعد محاكمتهما أمام محكمة جزئية في يانجون، في قضية أثارت الشكوك بشأن ما أحرزته ميانمار على طريق التحول الديمقراطي، وأثارت غضب دبلوماسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

وتقدم محامو الدفاع بالطعن في أوائل نوفمبر، مستشهدين بأدلة على أن الشرطة أوقعت بالصحفيين، وعلى عدم كفاية الأدلة.

وأكد تان زاو محامي الصحفيين، أنه إذا استطاعت المحكمة أن تدرس جيداً الحكم غير الصائب الذي أصدرته المحكمة الأدنى درجة، فمن الممكن توقع الإفراج عن وا لون وكياو سوي أو سون.