ترامب يُقصي ماتيس "مبكراً" بسبب خطاب الاستقالة

الشارقة 24 – رويترز:

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، أنه سيقصي وزير الدفاع جيم ماتيس، من منصبه قبل شهرين من الموعد المتوقع، في خطوة رأى مسؤولون أنها بسبب غضب ترامب من خطاب استقالة ماتيس، الذي انتقد فيه سياسات الرئيس الخارجية.

وأعلن ماتيس على نحو مفاجئ، الخميس، أنه سيترك منصبه، اعتباراً من 28 فبراير 2019، إثر خلاف مع ترامب حول سياسته الخارجية، بما في ذلك قراراته المفاجئة بشأن سحب القوات من سوريا، وبدء التخطيط للانسحاب من أفغانستان.

وتعرض ترامب لانتقادات من الجمهوريين والحلفاء الدوليين في الأيام القليلة الماضية، بسبب تحركاته لإنهاء الوجود الأميركي في سوريا وأفغانستان، على عكس ما يراه كبار مساعدوه والقادة العسكريون.