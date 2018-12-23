تركيا ترسل تعزيزات عسكرية تتألف من مئة مركبة للحدود السورية

الشارقة 24 – رويترز:

ذكرت وسائل إعلام تركية، الأحد، أن أنقرة أرسلت تعزيزات إلى حدودها مع سوريا، مشيرة إلى أن نحو مئة مركبة بينها شاحنات "بيك أب" مزودة بمدافع رشاشة، وأسلحة تشق طريقها إلى المنطقة.

وتأتي التحركات العسكرية بعد أيام من تصريحات للرئيس رجب طيب أردوغان، أكد فيها أن بلاده ستؤجل عملية عسكرية مزمعة ضد وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا، بعد أن قررت الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا.

وأكدت االمصادر أن الرتل التركي المتجه نحو بلدة كلس الحدودية في إقليم خطاي في جنوب تركيا، يشمل دبابات ومدافع هاوتزر وأسلحة رشاشة وحافلات تقل أفرادا من القوات الخاصة.