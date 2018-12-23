العثور على 8 جثث بعد حريق في منجم لتعدين البوتاس بروسيا

الشارقة 24 – رويترز:

أكدت وسائل إعلام روسية، الأحد، نقلاً عن محققين أن عمال الإنقاذ عثروا على جثث ثمانية من عمال البناء، بعد حريق في منجم تشغله شركة أورالكالي لتعدين البوتاس، ولا يزال هناك مفقود.

وحاصر الدخان تسعة أشخاص تحت الأرض، بعد نشوب حريق في المنجم بمدينة سوليكامسك التي تبعد نحو 1500 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من موسكو السبت.

وذكرت المصادر أن عمال الإنقاذ لم يخمدوا الحريق بعد، ولم ينتشلوا الجثث التي ترقد على عمق أكثر من 360 متراً، واندلع الحريق في جزء تحت الإنشاء بالمنجم.

ويتعرض قطاع التعدين في روسيا لكوارث منذ سنوات، ففي فبراير 2016 لقي 36 من عمال المناجم والإنقاذ حتفهم في منجم فحم عند الدائرة القطبية الشمالية.