إمبراطور اليابان يُنهي عهد "تحقيق السلام" ويحتفل بعامه الـ 85

الشارقة 24 – رويترز:

قدم أكثر من 75 ألف شخص أمنياتهم الطيبة لإمبراطور اليابان اكيهيتو، الذي أتم عامه الـ 85، الأحد، في آخر احتفال بعيد ميلاده في القصر الإمبراطوري بالعاصمة طوكيو، قبل تنازله عن العرش، العام المقبل.

وعادةً ما يلقي الإمبراطور في عيد ميلاده، وهو يوم عطلة وطنية، خطاباً في القصر الذي يفتح أبوابه للجمهور.

ومنصب الإمبراطور شرفي ولا يتمتع بأي سلطات سياسية.

وذكر البلاط الإمبراطوري أن القصر شهد احتشاد 75490 شخصاً، في الصباح، وهو أكبر عدد يحضر عيد الميلاد خلال عهد اكيهيتو الممتد منذ ثلاثة عقود، والمعروف بعهد "تحقيق السلام".

وألقى اكيهيتو خطاباً للمهنئين، الذين لوحوا بأعلام البلاد وهم يرفعون هواتفهم الذكية لتصويره وهو يقف برفقة زوجته وأكبر أبنائه الأمير ناروهيتو وأفراد آخرين من العائلة الإمبراطورية، في شرفة القصر.

في تعليقه على الكوارث الطبيعية التي شهدتها البلاد في العام المنصرم، قال الإمبراطور: "قلبي مع من فقدوا أفراداً من أسرهم أو أحباء لهم، أو من تكبدوا خسائر ويعانون الآن في حياتهم".

وتسببت زلازل وعواصف عاتية وموجات حرارة شديدة في مقتل المئات وتدمير منازل وعرقلة سلاسل الإمداد، مما ألقى بظلاله على توقعات الأداء الاقتصادي في اليابان المعتمد على التصدير.

وقضى اكيهيتو أغلب عهده هو والإمبراطورة ميتشيكو في تضميد جراح الحرب العالمية الثانية، التي خاضتها البلاد في عهد والده هيروهيتو، وأيضاً في مواساة ضحايا الكوارث الطبيعية.