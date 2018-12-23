ترامب يناقش إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي

الشارقة 24 – رويترز:





أكد مصدران مطلعان أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ناقش، سراً، إمكانية إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" جيروم باول، في خطوة قد تهز الأسواق المالية المضطربة بالفعل.

وذكر المصدران، السبت، أنهما لا يتوقعان أن يقيل ترامب رئيس مجلس الاحتياطي، رغم اعتراض الرئيس الأميركي في السر والعلن على رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة، وانتقاداته المتكررة لباول الذي عينه هو شخصياً.

غير أن وزير الخزانة ستيفن منوتشين، قال في تغريدة على موقع تويتر، في ساعة متأخرة من مساء السبت، إن ترامب أبلغه أنه لم يقترح قط عزل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ونقل منوتشين عن ترامب قوله: "لم أقترح قط إقالة رئيس مجلس الاحتياطي جاي بأول، ولا أعتقد أنني أملك الحق في القيام بذلك".

وأي محاولة لإزاحة رئيس مجلس الاحتياطي ستكون غير مسبوقة وتعتبر هجوماً على استقلالية البنك المركزي الأميركي، التي تهدف إلى الابتعاد به عن أي اعتبارات سياسية.

ومن المحتمل ألا يكون لمثل هذا القرار أساس قانوني قوي، ومن المرجح أن ينال بقوة من الأسواق المالية في العالم.