43 قتيلاً في "تسونامي" بإندونيسيا

الشارقة 24 – رويترز:

ذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، الأحد، أن عدد ضحايا أمواج المد العاتية "تسونامي" التي ضربت مناطق حول مضيق سوندا بين جزيرتي جاوة وسومطرة ارتفع إلى ما لا يقل عن 43 قتيلاً.

وأصيب نحو 584 شخصاً وتعرضت مئات المنازل والمباني لأضرار شديدة بسبب أمواج المد التي حدثت في وقت متأخر السبت.

وأكد إندان بيرمانا رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث لمحطة مترو التلفزيونية أن الشرطة تقدم المساعدة للضحايا في تانجونج ليسونج بإقليم بانتين لأن عمال الطوارئ لم يصلوا بعد إلى المنطقة.

وأضاف "كثيرون في عداد المفقودين".