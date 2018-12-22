مقتل برلماني وحارسه بإطلاق نار في الفلبين

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلنت الشرطة الفلبينية، أن نائباً برلمانياً وحارسه الشخصي، قتلا بالرصاص، يوم السبت، بعد حضور فعالية خيرية قبل أيام من عيد الميلاد.

وأوضحت الشرطة في تقرير، أن البرلماني روديل باتوكاب كان يغادر الفعالية، عندما أطلق مسلح النار عليه، وعلى أفراد الحراسة الأمنية في داراجا في إقليم ألباي.

وأضاف التقرير، أن باتوكاب "52 عاماً" أًصيب بثماني طلقات نارية، بينما حارسه الشخصي رولاندو دياز أًصيب بست طلقات.

وأكد أوسكار ألبايالد رئيس الشرطة الوطنية، أنهما كانا يحضران فعالية لتقديم الهدايا للمسنين والمعاقين جسدياً، عندما تعرضا للهجوم.

وأضاف أنه لم يتم القبض على أي مشتبه به، كما أن الدافع وراء الهجوم ليس معلوماً.