الحكومة الأميركية تدخل في حالة إغلاق جزئي

الشارقة 24 – رويترز:

دخلت الحكومة الأميركية، في حالة إغلاق جزئي في ساعة مبكرة من صباح السبت، بسبب الخلاف الشديد حول طلب الرئيس دونالد ترامب من الكونجرس، تخصيص خمسة مليارات دولار، لبناء جدار على طول الحدود مع المكسيك.

وبعدما لم يتمكن زعماء الكونجرس والبيت الأبيض من التوصل لاتفاق بشأن الميزانية، يوم الجمعة، تعهد الطرفان على مواصلة الحوار مطلع الأسبوع، سعياً لاتفاق ينهي الإغلاق قبل عطلة عيد الميلاد.

وحاول ترامب إلقاء اللوم على الديموقراطيين، وأوضح في فيديو نشره على حسابه على موقع تويتر قبل ساعتين من منتصف الليل، أنه سيحدث إغلاق، ولا يوجد ما يمكننا فعله بهذا الشأن، نريد من الديموقراطيين أن يمنحونا أصواتهم.

وتمويل حوالي ثلاثة أرباع برامج الحكومة الاتحادية مستمر حتى 30 سبتمبر 2019، لكن تمويل برامج أخرى، بما في ذلك وزارات الأمن الداخلي والعدل والزراعة، انتهى في منتصف الليل.

وبذلك ستغلق المتنزهات الوطنية في الولايات المتحدة، وسيعمل أكثر من 400 ألف موظف اتحادي "ضروري" في هذه الوكالات، دون أجر إلى أن يتم حل الخلاف، كما سيحصل 380 ألف موظف آخرين على إجارة مؤقتة.

لكن خدمات إنفاذ القانون ودوريات الحدود وتوصيل البريد وتشغيل المطارات لن تتوقف.

ولإنهاء الإغلاق، يتعين أن يوافق مجلسا النواب والشيوخ على أي اتفاق يتفاوض بشأنه، فريق ترامب وزعماء الحزبين الجمهوري والديموقراطي.